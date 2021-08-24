Трагедия в Хачмазе: дядя зарезал племянника - экс-начальника ГАИ, а потом застрелился
Бывший начальник Дорожной полиции Отделения полиции Сиязанского района Алиага Аскербейли получил ножевые ранения. Как стало известно haqqin.az, мужчину зарезал его дядя Ровшан Аскербейли.
Согласно информации, инцидент произошел накануне в 20:40. Сразу после этого Ровшан Аскербейли застрелился.
Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Хачмазского района, 24 августа вечером поступила информация о том, что житель Хачмазского района Аскербейли Алиага Айдын оглы госпитализирован в Хачмазской центральной районной больнице с колото-резаными ранами.
«В ходе проведенного расследования появились обоснованные подозрения в том, что во время ссоры дядя потерпевшего Ровшан Аскербейли нанес своему племяннику Алиаге Аскербейли многочисленные ножевые ранения, после чего застрелился из ружья», - сообщили в прокуратуре.
По факту возбуждены уголовные дела по статьям 126.1 (умышленное причинение вреда здоровью) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.
Отметим, что Алиага Аскербейли был недавно освобожден с занимаемой должности по приказу главы МВД.