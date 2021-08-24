Трагедия в Хачмазе: дядя зарезал племянника - экс-начальника ГАИ, а потом застрелился

Согласно информации, инцидент произошел накануне в 20:40. Сразу после этого Ровшан Аскербейли застрелился.

Бывший начальник Дорожной полиции Отделения полиции Сиязанского района Алиага Аскербейли получил ножевые ранения. Как стало известно haqqin.az, мужчину зарезал его дядя Ровшан Аскербейли.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Хачмазского района, 24 августа вечером поступила информация о том, что житель Хачмазского района Аскербейли Алиага Айдын оглы госпитализирован в Хачмазской центральной районной больнице с колото-резаными ранами.

«В ходе проведенного расследования появились обоснованные подозрения в том, что во время ссоры дядя потерпевшего Ровшан Аскербейли нанес своему племяннику Алиаге Аскербейли многочисленные ножевые ранения, после чего застрелился из ружья», - сообщили в прокуратуре.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 126.1 (умышленное причинение вреда здоровью) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

Отметим, что Алиага Аскербейли был недавно освобожден с занимаемой должности по приказу главы МВД.