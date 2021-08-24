Минздрав открывает дополнительные пункты вакцинации

С целью устранения повышенной плотности, возникшей в городских поликлиниках Наримановского и Хатаинского районов в связи с вакцинацией, появилась необходимость в подключении к процессу дополнительных пунктов вакцинации.

Как сообщили haqqin.az в отделе медиа и коммуникаций Минздрава, для этого к процессу привлечены детская поликлиника №8 Хатаинского района (по адресу: ул. Алиага Шихлинского, 59) и детская поликлиника №7 Наримановского района (по адресу: ул. Фаика Юсифова, 37).

В Министерстве здравоохранения сообщили, что для прохождения вакцинации в названных пунктах гражданам следует зайти на страницу https://randevu.its.gov.az/ и занять очередь в режиме онлайн, воспользовавшись электронной услугой COVID-19 vaksin randevu.