Шурина Пашиняна выволокли из зала заседаний парламента

Шурина премьер-министра Армении, депутата от "Гражданского договора" Грачья Акопяна выпроводили из зала заседаний парламента после потасовки с оппозицией. Когда охрана выводила Акопяна, он ругался матом.

Ранее сообщалось, что между оппозиционными и провластными армянскими парламентариями началась потасовка во время выступления депутата от "Гражданского договора" Айка Саркисяна. Бывший министр обороны Сейран Оганян бросил бутылку в него в ответ на обвинения в предательстве родины.

В беседе с журналистами Акопян поддержал Саркисяна: "Сейран Оганян взял бутылку и запустил ее в Айка Саркисяна. Вот это и произошло, знайте, что из себя представляют оппозиционеры".

На вопрос, почему его вывели из зала, Акопян ответил, что не знает. "Я вскипел..." - сказал он.