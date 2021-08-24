И «Талибан» заявил, что Панджшерский львенок сдается

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что, по данным движения, мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.

"Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время", - заявил Муджахид в интервью телеканалу Shamshad News, его слова приводит РИА Новости.