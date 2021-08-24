Премьер Израиля заявил, что палестинского государства не будет

Премьер-министр Нафтали Беннет после приезда в США дал интервью газете The New York Times, сообщают израильские СМИ.

Относительно палестинской проблемы Нафтали Беннет сказал, что не видит ее решения в ближайшем будущем: «Это правительство не будет аннексировать территории, но и не создаст палестинское государство. Мы не будем пытаться разрешить конфликт 130-летней давности. Я премьер-министр всех израильских граждан, и то, что я делаю, это я нахожу золотую середину».

Премьер-министр не собирается расширять строительство на территориях, не поддерживает планы США об открытии консульства для палестинцев в Восточном Иерусалиме: «Иерусалим — столица Израиля, а не какого-то другого государства».