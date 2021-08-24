Как сообщает российский информационный телеграмм-канал Mash, Зия Бабаев задержан за попытку тайно провести украшения на сумму 36 миллионов рублей (830 тысяч манатов – ред.).

Согласно информации, Зия Бабаев возвращался рейсом из Стамбула, когда его остановили на проверку российские таможенники.

У сына олигарха нашли при себе часы Breguet и ювелирку от «Тиффани» и «Диор». Российское издание отмечает, что Зие Бабаеву грозит уголовное наказание за уклонение от уплаты таможенных пошлин. Кроме этого, ему может быть инкриминирована статья «контрабанда стратегически важных материалов» (кое-какие украшения были из платины и титана). За это ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Отметим, что Мехрадж Бабаев - известный строительный магнат, который считался близким другом бывшего помощника президента Азербайджана Али Гасанова. В частности, строительная компания Бабаева построила в Баку скандально известные «Дома журналистов». В результате расследования Генпрокуратура Азербайджана обнаружила коррупционные факты при строительстве этих зданий.

К тому же напомним, в 2009 году группа детей олигархов устроила в Швейцарии гонки на дорогих спортивных автомобилях, в результате чего один из них — Зия Бабаев — стал виновником аварии, в которой пострадал 70-летний немецкий пенсионер. Комментируя эту громкую аварию, президент России Владимир Путин напомнил о том, что в годы советской власти среди определенных слоев общества существовала мода вставлять золотые зубы, чтобы тем самым продемонстрировать свой достаток.

«Вот «Ламборджини» и прочие дорогие финтифлюшки и есть те самые золотые зубы», — сказал тогда Путин.