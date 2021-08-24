Вторая драка за день произошла в армянском парламенте между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционных «Армении» и «Честь имею» во время выступления парламентария от «Армении» Ваге Акопяна.

В ходе выступления главы комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопяна кто-то из правящей партии бросил реплику в его адрес, на что депутат ответил и покинул трибуну, направляясь в сторону провластной фракции «Гражданский договор». Сначала вспыхнула словесная перепалка, потом в ход пошли кулаки, а один из провластных депутатов, Ваагн Алексанян, нанес Ваге Акопяну удар ногой, передает Sputnik Армения.