«Горячие» армянские депутаты сошлись в рукопашной видео
Вторая драка за день произошла в армянском парламенте между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционных «Армении» и «Честь имею» во время выступления парламентария от «Армении» Ваге Акопяна.
В ходе выступления главы комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопяна кто-то из правящей партии бросил реплику в его адрес, на что депутат ответил и покинул трибуну, направляясь в сторону провластной фракции «Гражданский договор». Сначала вспыхнула словесная перепалка, потом в ход пошли кулаки, а один из провластных депутатов, Ваагн Алексанян, нанес Ваге Акопяну удар ногой, передает Sputnik Армения.
Спикер парламента Ален Симонян прервал заседание. Перепалка продолжилась, служба охраны пыталась создать цепь между депутатами от оппозиции и власти, чтобы остановить драку, а журналистам в очередной раз пытались помешать снять происходящее.
Ранее потасовка между оппозиционными и провластными парламентариями вспыхнула во время выступления депутата от «Гражданского договора» Айка Саркисяна, когда бывший министр обороны Сейран Оганян бросил бутылку в него в ответ на обвинения в предательстве родины.