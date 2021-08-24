МВД подтвердило информацию haqqin.az: в Баку убили и сожгли трансвестита
Несколько дней назад haqqin.az со ссылкой на свои источники писал о зверском убийстве представителя секс-меньшинств в поселке Пута. Сообщалось, что мужчину в женской одежде сначала убили, а затем сожгли его тело.
Сегодня глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил данную информацию.
«Было сразу же возбуждено уголовное дело. В ходе проведенного расследования установлено, что убитым является житель Агдамского района 27-летний Ахад Нуриев», - сказал Эхсан Захидов журналистам.
В качестве подозреваемого в совершении убийства задержан житель Агджабединского района Миршахид Мехтиев.
Отметим, что накануне группа представителей секс-меньшинств в знак протеста против жестокого убийства Ахада Нуриева собралась перед офисом Уполномоченного по правам человека и требовала встречи с омбудсменом Сабиной Алиевой.