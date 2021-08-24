Кремль рассказал о разногласиях России и Турции

Россия считает позицию Турции по Крыму абсолютно неверной, Москва готова и дальше объяснять коллегам реальное положение дел. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - сказал Песков, комментируя выступление турецкой делегации на форуме Крымской платформы, сообщает ТАСС.

Песков обратил внимание на то, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер: "Причем не просто декларативный, а который действительно основывается на реальном, прочном фундаменте торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Но это, продолжил представитель Кремля, "не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий". "К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", - указал пресс-секретарь российского лидера.