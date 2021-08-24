Путин и Си Цзиньпин договорились по Афганистану

"Китай готов усилить диалог по Афганистану с Россией и прочими членами международного сообщества", - приводит телеканал слова китайского лидера. По данным Центрального телевидения Китая, Путин выразил согласие на предложение Си Цзиньпина усилить координацию по афганскому вопросу.

"Мы намерены установить политические рамки для открытого и толерантного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в Афганистане", - уточнил лидер КНР, заявив, что политические силы в Афганистане должны дистанцироваться от всех террористических организаций.

Си Цзиньпин отметил, что властям Афганистана необходимо создать открытую политическую конструкцию. "Им следует осуществлять умеренную и сдержанную внутреннюю политику, полностью отмежеваться от всех террористических организаций и поддерживать дружеские отношения со всеми странами мира, особенно с сопредельными странами", - приводит телеканал слова главы китайского государства.