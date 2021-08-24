В двух районах Азербайджана газа нет... Все ушло на фронт!

Сегодня с 15:00 и в течение двух дней возможны временные перебои в газоснабжении населения и потребителей промышленной группы, которым газ подается с газораспределительных станций "Товуз", "Агстафа" и "Кочаскер". Об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, перебои с газоснабжением связаны с ремонтными работами, которые будут проведены на магистральном газопроводе Газимамед - Газах.

В период проведения ремонта в течение двух дней будет ограничено газоснабжение города Товуз и 15 населенных пунктов одноименного района, а также административного центра и 33 населенных пункта Агстафинского района.