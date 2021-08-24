Эрдоган обратился к мусульманам мира

«Пришло время, когда мусульмане должны взять на себя обязательства как по обеспечению собственного покоя, так и мира и безопасности всего человечества. Мусульманам пора выступить против несправедливости, свидетелями которой они являются», - говорится в видеообращении.

Мусульмане, столкнувшиеся с конфликтами, миграцией, бедностью и болезнями в пределах широкой географии, от Сирии до Афганистана, вместе с тем борются также с растущей исламофобией на Западе, констатировал Эрдоган.

«Подобная несправедливость не может больше продолжаться. Ни у кого из нас нет привилегии молча наблюдать за происходящим со стороны», - отметил турецкий лидер.

В этой борьбе ответственность выпадает на долю каждого, особенно мусульманской молодежи, являющейся гарантом будущего, подчеркнул президент Турции.

«Мы должны укреплять не конфликты, а союзы, не вражду, а любовь», - говорится в видеообращении.