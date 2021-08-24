Ахмад Масуд-младший: «Все только начинается»

Лидер сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению "Талибан". Об этом пишут французские СМИ.

"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал Масуд в интервью Paris Match, добавив: "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться".

Заявления талибов о том, что они якобы окружили противников в Панджшерском ущелье, Масуд назвал дезинформацией.

Он не исключил возможность переговоров с "Талибаном": "Переговоры - это можно. Во время всех войн ведутся переговоры. Однако сдаться - это совершенно другое. И я повторяю: ни я, ни подчиняющиеся мне командиры не собираемся сдаваться".

В то же время Масуд раскритиковал США за то, что те отказались поддержать его: "Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь в руках талибов".