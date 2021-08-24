За прошедший период 2021 года в электронной форме произведено 114 тысяч назначений по пенсиям, пособиям и стипендиям. Из них 16,3 тысячи составили пенсионные назначения, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

С начала 2019 года назначение выплат по видам соцобеспечения (пенсий, пособий и стипендий) было электронизировано. За минувший период в электронной форме осуществлено в целом до 240 тысяч назначений по названным видам соцобеспечения, 40 тысяч из которых составили пенсии.

Тем самым отпала необходимость обращения граждан с правом на указанные виды соцобеспечения и предоставления ими документов, поскольку соответствующие социальные выплаты в качестве проактивной услуги им были назначены в электронной форме.