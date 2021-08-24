В Минздраве забили тревогу: граждане забывают о других прививках

Из-за пандемии коронавируса наблюдается снижение числа людей, обращающихся за прививками от других болезней. Родители боятся приводить своих детей в поликлиники. Об этом в ходе прямой трансляции на официальной странице Минздрава в соцсети «Инстаграм» заявил главный педиатр Эркин Рагимов.

«Дети в очень редких случаях тяжело переносят коронавирус. Я прошу граждан не забывать о других прививках. Здоровье ваших детей в ваших руках. Есть поликлиники, которые делают рутинные прививки. Там в совершенно стерильных условиях обеспечивается вход для родителей с детьми», - сказал он.

Эркин Рагимов добавил, что каждое лето распространяется ротовирус, который в основном встречается у детей.

«Существует прививка от ротовируса. Детей прививают от него в 2-4 месячном возрасте. Если вовремя нет сделать прививку, потом ее делать нельзя. Нужно также обращать особое внимание на личную гигиену детей», - сказал он.