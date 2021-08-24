Приговор сыну азербайджанского чиновника: год тюрьмы за убийство сестры

Как сообщает АПА, приговор был оглашен в Хазарском районном суде на заседании под председательством судьи Гусейна Гусейнли.

Завершился судебный процесс по уголовному делу Мамедали Бабаева, убившего свою сестру. Мамедали Бабаев является сыном бывшего представителя Исполнительной власти Хазарского района в селе Тюркан Рахиля Бабаева

Приговором суда М.Бабаев осужден к одному году лишения свободы.

Отметим, что инцидент был зафиксирован утром 20 сентября прошлого года в поселке Тюркян Хазарского района. В районную прокуратуру поступила информация о том, что жительница поселка Айдан Бабаева, 1991 года рождения, скончалась от огнестрельных ранений.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что брат жертвы, М.Бабаев, 1996 года рождения, застрелил Айдан Бабаеву из охотничьего ружья во время конфликта.

По факту в прокуратуре Хазарского района было возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство). Позднее обвинение, выдвинутое в отношении М.Бабаева, было изменено на статью УК 122 (умышленное убийство в состоянии внезапного эмоционального потрясения).

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании заключения комплексной амбулаторной судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы было установлено, что в момент убийства М.Бабаев находился в состоянии физиологического аффекта.