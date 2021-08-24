Приговор сыну азербайджанского чиновника: год тюрьмы за убийство сестры
Завершился судебный процесс по уголовному делу Мамедали Бабаева, убившего свою сестру. Мамедали Бабаев является сыном бывшего представителя Исполнительной власти Хазарского района в селе Тюркан Рахиля Бабаева
Как сообщает АПА, приговор был оглашен в Хазарском районном суде на заседании под председательством судьи Гусейна Гусейнли.
Приговором суда М.Бабаев осужден к одному году лишения свободы.
Отметим, что инцидент был зафиксирован утром 20 сентября прошлого года в поселке Тюркян Хазарского района. В районную прокуратуру поступила информация о том, что жительница поселка Айдан Бабаева, 1991 года рождения, скончалась от огнестрельных ранений.
В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что брат жертвы, М.Бабаев, 1996 года рождения, застрелил Айдан Бабаеву из охотничьего ружья во время конфликта.
По факту в прокуратуре Хазарского района было возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство). Позднее обвинение, выдвинутое в отношении М.Бабаева, было изменено на статью УК 122 (умышленное убийство в состоянии внезапного эмоционального потрясения).
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании заключения комплексной амбулаторной судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы было установлено, что в момент убийства М.Бабаев находился в состоянии физиологического аффекта.