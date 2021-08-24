Убил одним кулаком перед супермаркетом на Ясамале

Генпрокуратура распространила информацию о смерти в больнице жителя Ясамальского района Гашима Дашдамирова (1989 г.р.).

В ходе расследования было установлено, что 2 августа около часа ночи перед маркетом Grandmart в Ясамальском районе произошел конфликт между Гашимом Дашдамировым и Абилем Меджидовым. В ходе конфликта Меджидов нанес кулаком увечья Дашдамирову, от которых он 23 августа скончался в больнице.

По факту в прокуратуре Ясамальского района было возбуждено уголовное дело по статье 23,3 (умышленное причинение тяжелого вреда здоровью, приведшее по неосторожности к смерти).

Абиль Меджидов была задержан в качестве подозреваемого и привлечён к следствию.