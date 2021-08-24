Из Афганистана эвакуировали более 87 тыс. человек

За прошедшие сутки США и их союзники вывезли из Афганистана 19 тыс. человек. Общее число эвакуированных с 14 августа достигло 82,3 тыс., сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бейтс. Он уточнил, что с июля из страны вывезли уже 87,9 тыс. человек.

Эвакуация иностранцев из Афганистана началась после того, как контроль над страной установил «Талибан». Талибы настаивают, что иностранные войска должны покинуть страну и вывезти своих граждан до 31 августа, продлевать этот срок они отказываются. Источники The New York Times утверждают, что США могут продлить свою миссию в Афганистане.