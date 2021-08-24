Вторая драка за день, третья – за два дня произошла в армянском парламенте между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционных «Армения» и «Честь имею», которые возглавляет местечково-степанакертский дуумвират Кочаряна и Саргсяна. Ранее потасовка между оппозиционными и провластными парламентариями вспыхнула во время выступления депутата от «Гражданского договора» Айка Саркисяна, когда бывший министр обороны, еще один капитулянт Сейран Оганян бросил в него бутылку в ответ на обвинения в предательстве родины. А до этого сбежавшие из Карабах а крепкие армянские мужики в военно-полевой форме выволокли из законодательного органа еще одного депутата - хрупкую девушку Анну Мкртчян. Всего лишь за одно невольно брошенное Пашиняну безобидное слово: «Капитулянт!». За девушку попытался вступиться депутат Арцвик Минасян, но сбежавшие с карабах ского поля боя ловкие ребята побили и его. Разорвали одежду, оставив оппозиционера нагим среди свирепствующего капитулянтского большинства. А оппозиционер-то голый!..

Все-таки чувствуется слабая эволюционная подготовка участников армянских политических дебатов в использовании подручных для ведения острых дискуссий средств. Первые движения приматов, то есть собирание в кучу, угрожающие крики и жесты, а также швыряние в оппонентов различных предметов они уже освоили. Остается творческое развитие этих приемов, столь свойственных шимпанзе - имею в виду втыкание бутылок в естественные отверстия политических противников.

Третий день подряд армянские депутаты оставляют впечатление взбесившихся бандерлогов, которым сбежавшие из Карабаха ребята категорическим образом мешают до конца предаться экстазу политического протеста в самом первобытном его проявлении, то есть – со скручиванием оппонентов в бараний рог и выбиванием дроби на бубне.

Да, зрелище парламентских дебатов вышло омерзительным и душераздирающим – зато от чистого сердца горячей армянской души. Которая, как известно, не имеет границ, здравого смысла и конструктивного подхода. Главное, что армянские парламентарии продемонстрировали свою харизму: «Ар-ра, ты меня слышишь? Нет? Тогда держи бутылку в морду!»

В конце концов мы все люди взрослые. И потому должны понимать, что, как писал мой друг, выдающийся польский публицист Ежи Урбан, «у человека, ставшего парламентарием, внезапно отрастают крылья, после чего он возносится на политические небеса. Откуда ему уже трудно оценить адекватно и мир, и свое место в этом мире». Парламентское рукоприкладство – дело обычное, будь то Армения, Италия, Украина или еще какая страна.

Да и в странах, где это не происходит – положа руку на сердце, можем ли мы гарантировать, что один депутат не захочет зарядить другому в ухо из-за несовпадения взглядов? Политические дебаты – дело тонкое, но экспрессивное и импульсивное, то и дело хочется их перевести в плоскость физической критики оппонента прямо в лицо.

Но с Арменией все не так просто. Раз за разом вспыхивающие потасовки в парламенте этой страны рождают вопрос: то ли депутаты здесь слишком горячие, то ли их намеренно выставляют неадекватами?

И скорее всего – последнее. А следом наступает время второго вопроса – для чего? Парламентаризм в Армении пытаются представить изжившим себя цирком шапито. Любую дискуссию в нем – митингом приматов, не способных выработать здравое мнение.