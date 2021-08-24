Коронавирус в Азербайджане за сутки убил 33 человека

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3794 новых случев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2216 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 401 828 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 350 670 человек благополучно прошли лечение, 5403 пациента клиник скончались.

Лечение 45 755 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 362 263 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 17 835 - за минувшие сутки.