Гостям была представлена подробная информация об основных направлениях государственной политики в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, о деятельности Государственного комитета. Было отмечено, что в результате депортации и политики национальной дискриминации и оккупации Армении люди, изгнанные с родных земель, столкнулись с большими трудностями, понесли материальные потери, пережили морально-психологические потрясения.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой иностранных журналистов - редактором престижной мексиканской ежедневной газеты El Universal Габриэлем Мойссеном, ведущим колумбийского телеканала Impacto Mundo, корреспондентом агентств Las2Orillas, El Expediente и Ola Politica Роберто Тробахо, вице-президентом федерации журналистов Перу Рикардо Санчесом, а также с директором газеты La Razon и новостного портала prensa21 Линаресом Уарингой.

Ровшан Рзаев отметил, что азербайджанское государство постоянно проводило целенаправленную работу по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Этот вопрос является одним из приоритетов социальной политики президента Ильхама Алиева. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание и заботу вынужденным переселенцам, является инициатором ряда проектов по улучшению качества их жизни. Подчеркнуто, что освобождение земель от оккупации и возрождение там жизни было самой большой мечтой вынужденных переселенцев. В настоящее время государственным руководством и компетентными органами проводится многогранная и интенсивная работа по обеспечению их безопасного и достойного возвращения.

Журналисты из стран Латинской Америки поблагодарили Ровшана Рзаева за искреннюю беседу, поинтересовались восстановительными и строительными мероприятиями, проводимыми на освобожденных территориях, и вопросами подготовки к возвращению вынужденных переселенцев.

Колумбийский журналист Роберто Тробахо, выступивший в сотрудничающих с ним медиаструктурах с докладами о процессе возрождения нашей страны, в частности, на освобожденных территориях, напомнил, что некоторое время назад он приезжал в Азербайджан, ездил в Гянджу и Шушу, лично видел оккупацию и тяжелые последствия военных преступлений против мирного населения, и сказал, что старается донести до международной общественности правду обо всем этом.

После встречи делегация ознакомилась с жилым комплексом на территории поселка Масазыр Абшеронского района, где временно проживают вынужденные переселенцы.