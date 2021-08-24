Ошибка журналистов стоимостью в репутацию Бакметрополитена

Речь шла об установке окон лишь на одном этаже здания, и выделенная сумма, даже с учетом установки окон из венецианского стекла XV века, показалась чрезмерно завышенной.

Ранним утром 25 августа журналисты выступили с сенсационной новостью о том, что ЗАО «Бакинский метрополитен» объявило победителя тендера на установку окон на пятом этаже административного здания станции метро «Элмляр академиясы». Судя по этой информации, на замену окон метрополитен выделил фантастическую сумму в 5,3 миллиона манатов.

В редакции haqqin.az решили внести ясность в вопрос и связаться с компанией, победившей в тендере. Победителем тендера было объявлено ООО Nimex.

В самой компании корреспондентам haqqin.az заявили, что они не специализируются на установке окон, а занимаются отделочными работами. И установка окон может осуществляться лишь в контексте общих работ. О стоимости проводимых работ в компании не сообщили.

Впрочем, ситуацию прояснили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен». В ведомстве подтвердили, что действительно был объявлен тендер на замену окон одного из этажей здания станции «Элмляр академиясы». Но сумма тендера была ниже в сто раз!

«С утра нам звонят по этому вопросу. Какой-то журналист ошибся в своей заметки. На самом деле сумма тендера была не 5,3 миллиона манатов 53 553 маната», - сказали в Бакметрополитене.

Стоит также отметить, что позже журналисты все же исправили ошибку. Как говорится, ложки нашлись, но осадочек остался.