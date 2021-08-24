Афганкам запретили выходить из дома: талибы не знают, «как вести себя с женщинами»

В "Талибане" заявили, что работающие афганские женщины сейчас должны оставаться дома, однако в будущем они смогут приступить к своим обязанностям. Об этом сообщает ВВС.

Согласно информации, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид подчеркнул, что любые ограничения относительно положения афганских женщин будут кратковременными. "Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. Пока мы не обеспечим полную безопасность... просим женщин оставаться дома", - добавил он.

Ранее на первой пресс-конференции после захвата власти представитель "Талибана" заявил, что женщинам позволят работать, учиться и участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Однако с первых дней захвата власти талибами в города начали возвращаться старые порядки. В некоторых провинциях женщинам приказали не выходить из домов без сопровождения родственников-мужчин. В Герате на западе Афганистана боевики "Талибана" не позволяли студенткам и преподавательницам войти в университет. В Кандагаре закрыли женские поликлиники.