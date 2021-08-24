Делегация Турции посетила Минздрав Азербайджана
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, включающей представителей находящегося в Стамбуле Центра по чрезвычайным гуманитарным ситуациям и ситуациям здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения Турции, а также проектного директора Турецкого совета. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.
Согласно информации, данная встреча предусмотрена для осуществления в Азербайджане проекта «Подготовка к чрезвычайным ситуациям здравоохранения и усиление ответных мер в странах Тюркского совета».
В ходе заседания были широко обсуждены вопросы усиления в Азербайджане услуг скорой медицинской помощи, подготовки инструкторов по готовности и вмешательству в чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, обмену опытом и наблюдениям для дальнейшего сотрудничества и прочие.
Стороны предполагают встретиться вновь и предпринять следующие шаги в реализации указанного проекта.