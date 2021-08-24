Меркель выступает за переговоры с талибами

"Мы должны преследовать цель сохранить как можно больше из тех изменений, которых нам удалось достичь за прошедшие 20 лет в Афганистане", - подчеркнула Меркель.

На фоне сложившейся в Афганистане ситуации нельзя отказываться от переговоров с движением "Талибан", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, в бундестаге. Об этом сообщает Дойче велле.

Одновременно канцлер указала, что речь не может идти о каких-либо безусловных соглашениях с талибами. "Нам понятно, что это будет трудно, но мы должны попытаться это сделать", - отметила глава германского правительства.

По мнению Меркель, ответственность за трагедию, разыгрывающуюся сейчас в Афганистане, во многом несут свергнутое руководство страны, а также афганские силы безопасности, де-факто отказавшиеся от сопротивления талибам.

"Мы и мировое сообщество ожидали, что после ухода международных сил из Афганистана могут начаться бои с укрепившимися талибами. Однако мы недооценили, насколько всеобъемлюще и насколько поразительно быстро афганские силы безопасности после отвода международных сил прекратят сопротивление или даже не попытаются его оказать", - сказала канцлер.