В Китае заявили о «плодотворных контактах» с «Талибаном»

В МИД Китая заявили о «плодотворных контактах» с «Талибаном». Об этом сообщают китайские СМИ.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что у Пекина выстроена «открытая и эффективная коммуникация с афганским «Талибаном».

По его словам, в Пекине рассматривают Кабул как «важную платформу и канал для обеих стран в целях обсуждения значимых вопросов из любых сфер».

Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и «готов продолжать развивать дружеские отношения и сотрудничество с Афганистаном», подчеркнул Ван Вэньбинь.