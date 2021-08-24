В последнее время бакинцы все чаще жалуются на дефицит морской рыбы на прилавках в столичных магазинах и рынках. Куда же подевалась прославленная азербайджанская осетрина со знаменитой на весь мир бакинской икрой? Вместо натуральной рыбы на базарах и в ресторанах нам предлагают выращенного бройлерной промышленностью искусственного «осетрового китайца или иранца». Что же произошло с натуральной каспийской осетриной? И куда она исчезла?

- Начнем нашу беседу с проведенных в июле и августе комплексных экологических исследований азербайджанской части акватории Каспийского моря.

- В июле-августе 2021 года была проведена комплексная морская экспедиция с помощью научно-исследовательского судна «Алиф Гаджиев». Целью исследований было изучение экологического состояния морской среды и биологических ресурсов Каспийского моря. После 10-летнего простоя судно «Алиф Гаджиев» технически восстановлено, и уже проведены 3 морские экспедиции. Последняя летняя экспедиция в текущем году - самая значительная и наиболее продолжительная, проведена с участием Академии Наук. Ежегодно в одно и то же время, именно в июле-августе, каждая из прикаспийских стран в своей экономической зоне проводит такие исследования для определения запасов осетровых и других промысловых видов рыб. В последующем использование этого судна позволит регулярно проводить такие морские экспедиции для мониторинга экосистемы Каспия с привлечением исследователей из других прикаспийских стран.

- И как же вы оцениваете состояние Каспийского моря по результатам проведенных морских исследований?

- Состояние Каспийского моря невозможно и неправильно рассматривать в отрыве от состояния окружающей среды на всей планете. Состояние Каспия является неразрывной частью происходящего изменения климата, нарастания давления антропогенной экономической деятельности и как результат вызванных глобальным потеплением пожаров, селевых потоков, обрушения ледяных покровов, таяния льдов и повышения уровня мирового океана, изменения атмосферных процессов и океанических течений, сокращения биологического разнообразия.

Наша планета представляет собой большой единый организм и за последние 5-10 лет существенно нарушился внутренний баланс его внутренних, взаимосвязанных процессов. Именно поэтому в последнее время мы все чаще наблюдаем природные катастрофы, которые все больше начинают ограничивать жизненные возможности человека. Такие же изменения происходят и в Каспийском регионе, что показали результаты наших комплексных морских исследований в азербайджанском секторе Каспийского моря, проведенные в течение одного месяца в июле-августе от акваторий Яламы на севере до Астары на юге на глубинах до 100 метров. Повторюсь, эти комплексные исследования мы впервые провели спустя 10 лет после 2011 года. К сожалению, такой большой перерыв этих комплексных исследований на вековых морских разрезах и станциях, которые проводились азербайджанским НИИ Рыбного хозяйства начиная с 1938 года, не позволил нам детально рассмотреть последовательность всех изменений за последние 10 лет.

- А что вы можете сказать о современном состоянии биологических ресурсов Каспийского моря по результатам проведенной экспедиции?

- Климатические изменения, происходящие в Каспийском регионе за последние 10 лет, вызвали существенное уменьшение объемов водных биологических ресурсов. Состояние биоресурсов Каспийского моря следует оценивать в непосредственной связи моря с впадающими в него реками. Аномальное повышение температуры воздуха наблюдается даже в зимний сезон. После 2010 года ежегодный объем стока реки Куры уменьшился почти на 40-50%, аналогичные процессы отмечаются и на Волге, которая всегда обеспечивала до 85% поступающего в Каспий речного стока. Интенсивное испарение морской воды на фоне климатического повышения атмосферной температуры привело к значительному падению уровня моря почти до 1.5 метра. Даже несмотря на это, из-за уменьшения стока Куры в последние годы, морская вода стала заполнять ее русло в нижнем течение вплоть до Сальяна. Конечно же, в результате этого становится невозможным заход в Куру полупроходных (карповых) и проходных (осетровых, лососевых) рыб для икрометания и естественного размножения. Это наблюдается в последние 5-6 лет, и это означает, что восполнения запасов рыб не происходит, их становится все меньше и меньше, все это грозит нам сокращением не только ценных промысловых рыб, но и биоразнообразия эндемичной ихтиофауны Каспия в целом.

- В чем вы видите главную причину уменьшения биологических ресурсов Каспия?

- Наши исследования показали, что в летний период 2021 года аномально высокая температура воздуха привела к повышению температуры морской воды, особенно в поверхностных слоях, почти на 5С по сравнению с 2011 годом. В некоторых акваториях Южного Каспия температура воды на поверхности достигала 31С. Высокая температура буквально выжигает биоразнообразие зоопланктона Каспия, численность и биомасса которого уменьшилась почти в 10 раз. Тем самым уменьшились кормовые запасы килек и других мелких, в том числе сельдевых рыб, которыми в свою очередь питаются более крупные рыбы – осетровые, лососевые, сельдевые, и даже эндемик Каспийского моря, самый мелкий тюлень на планете – Каспийский тюлень.

Наши наблюдения показали, что повышенная температура морской воды в июле-августе привела к массовому развитию колоний сине-зеленых водорослей и цветению поверхности воды в глубоких, более 50 метров акваториях Южного Каспия. При безветренной погоде на фоне аномально высокой температуре, это приводит к неоптимальному для жизни планктона и рыб снижению содержания кислорода и, как результат, массовой гибели рыб на обширных территориях моря. Вспомним наблюдаемые этим летом случаи массовой гибели рыб в разных частях моря, в том числе в водах других прикаспийских стран, потому что выявленные нами результаты исследований в целом характеризуют общую тенденцию по всему Каспийскому морю, что подтверждают обсуждения с нашими коллегами из других прикаспийских стран.

В результате климатических изменений за последние 10 лет в Каспии сложилось качественно новое состояние экосистемы моря. Проведенный нами исследовательский лов рыб на вековых разрезах подтвердил существенное уменьшение запасов рыб в сотни раз. Изменение планктонного сообщества на фоне повышения температурной среды обитания привело к перераспределению популяций разных видов рыб из Южного Каспия в сравнительно более прохладный (на 1.5-2.0 0С) Средний Каспий. Зообентосные организмы, которыми питаются придонные виды рыб (кутум, кефаль, осетровые, и другие) из-за повышенной температуры воды также переместились из более прогреваемой мелководной зоны в более глубокие прохладные районы моря. В настоящее время в результате глобальных и региональных климатических изменений экосистема Каспия характеризуется исчезновением некогда массово обитавших здесь видов планктона и зообентоса, а также появлением новых видов, обнаруженных нашими исследованиями. Безусловно, в самое ближайшее время это повлияет не только на уменьшение биоразнообразия рыб, но и на социально-экономическое состояние рыболовства в Каспийском регионе. Поэтому считаем, что необходимо проводить регулярные ежегодные и сезонные комплексные экологические исследования, чтобы следить за развитием процессов в экосистеме Каспия, чтобы своевременно предоставлять экспертные предложения для правительства по определению и корректировке квот вылова рыб.

- А какие еще другие факторы, кроме климатических изменений, влияют на уменьшение запасов рыб?

- Браконьерский, незаконный вылов рыб в 90-е годы прошлого столетия подорвал их запасы в Каспийском море в десятки раз, например, запасы осетровых рыб – почти в 30 раз. Кроме этого, любая другая антропогенная, в том числе экономическая деятельность на море лимитирует жизненное пространство популяций рыб и уменьшает их запасы. До наблюдаемых сейчас климатических изменений и нарастающего антропогенного пресса на Каспий в конце 80-х годов прошлого столетия вылов осетровых по всему Каспию составлял более 30 тыс. тонн (Азербайджана – до 5 тыс.тонн), вылов килек – достигал 54 тыс.тонн (по Азербайджану – до 20 тыс.тонн), производство черной икры – до 2 тыс.тонн по всему Каспию. По результатам проведенных нами морских исследований хотелось бы искренне обратиться не только к рыболовам-промысловикам и любителям-рыбакам, но и ко всему нашему гражданскому обществу с просьбой о том, что на фоне наблюдаемых сейчас климатических изменений и нарастающей антропогенной экономической деятельности формирующееся сейчас качественно новое состояние экосистемы Каспия никогда уже не будет прежним, как это было 30-40 лет назад. В Каспии уже нет прежних запасов ценных промысловых рыб. Как известно, 1 сентября завершается запретный период на вылов рыб в природных водных бассейнах, в том числе в Каспии. Поэтому обращаемся ко всем рыболовам: не используйте незаконные орудия лова, мелкоячеистые сети из невидимой лески, это подрывает молодую часть и всю популяцию рыб.

- Что нужно сделать, чтобы восстановились запасы рыб?

- Азербайджан, как и все прикаспийские страны, занимается воспроизводством и выпуском молоди ценных промысловых рыб в Каспийское море и внутренних водоемах. Однако в современных условиях изменяющейся экосистемы Каспия эта деятельность оказывается не совсем эффективной. Следует честно признать, что не будет уже прежнего разнообразия и изобилия выловленной из природы рыбной продукции. Нам всем надо четко понять, что природные запасы рыб несоизмеримы с нарастающими потребностями общества в рыбной продукции.

До 2011 года, когда прикаспийскими странами был введен мораторий на коммерческий вылов осетровых рыб, квота на вылов осетровых рыб для Азербайджана составляла 90 тонн мяса. В настоящее же время нарастающая деятельность ферм осетровой аквакультуры в нашей стране уже позволяет выносить на внутренний рынок до 300-400 тонн мяса осетровых. В страну также импортируется продукция аквакультуры из других стран. Нарастающая потребность в рыбной продукции диктует необходимость развития аквакультуры и принятия государственной стратегии (программы) этого сектора экономики. Каспийское море и другие природные водоемы уже не могут удовлетворить наш возрастающий спрос на рыбу. Заходя на базары наших городов мы все реже видим выловленную морскую рыбу, на прилавках все больше становится выращенной в аквакультуре рыбы. И это реалии настоящего времени, а значит, необходимо развивать бройлерный промышленный тип выращивания разных видов рыб, как это наблюдается в других отраслях сельского хозяйства – в птицеводстве, животноводстве, растениеводстве.