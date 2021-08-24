Прививаться придется всю жизнь?

Защитные антитела у многих людей начинают исчезать примерно через полгода после двух прививок вакцинами Pfizer или AstraZeneca. К такому выводу пришли британские ученые из исследовательского проекта Zoe Covid Study, проанализировавшие свыше миллиона положительных тестов, сделанных в мае-июле этого года. Об этом пишет Русская служба BBC.

Согласно полученным данным, вакцина Pfizer через месяц после второй прививки дает защиту в 88% случаев, спустя пять-шесть месяцев - лишь в 74%. Для вакцины AstraZeneca соответствующие цифры составляют 77% и 67%.

Ведущий специалист проекта профессор Тим Спектор уверен, что через полгода нужна бустерная (усиливающая) прививка. "Полученные нами данные требуют от правительства действий, - заявил он BBC. - Нельзя сидеть и наблюдать, как защита постепенно тает".

При этом не менее авторитетный эксперт, член межведомственного комитета по вакцинации и иммунизации профессор Бристольского университета Адам Финн считает, что с третьей прививкой пока спешить не стоит. По его данным, после двух прививок люди в основном если и болеют, то в легкой форме.

В таком же духе высказалась представитель Европейского медицинского агентства Моника Бенстеттер. Возможно, дополнительные прививки понадобятся, но прежде чем принимать решение, нужно еще понаблюдать.