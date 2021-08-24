Москва согласилась принять около тысячи афганцев

Около 1 тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

«Теперь они стоят на очереди, при первой же технической возможности — когда будет открыт аэропорт — они прилетят в Россию», — отметил Джалал.

По его словам, разрешение получили афганцы, у которых есть российские паспорта; студенты, которые учатся в России, но остались в Афганистане из-за пандемии; экс-сотрудники коммерческих структур, имеющие разрешение на работу в России и соответствующую визу; лица, у которых есть вид на жительство.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что четыре самолета российской военно-транспортной авиации (ВТА) с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула в Россию, сообщает Интерфакс. На их борту граждане РФ, государств-членов ОДКБ (Беларуси, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.