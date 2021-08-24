Pfizer назвала сроки создания вакцины от новых штаммов COVID

Американская фармацевтическая компания Pfizer пообещала за три месяца разработать вакцину, которая будет успешно бороться против штамма коронавируса, способного обойти защиту ранее разработанного препарата, несмотря на то, что такой разновидности пока не выявлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью гендиректора компании Альберта Бурлы Fox News.

«Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые ...изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды такой появится», - заявил Бурла.

«Мы наладили процесс – в течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него», – приводит агентство слова Бурлы.