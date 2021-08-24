США перестали охранять посольство в Кабуле

Посольство США в Кабуле не охраняется военными, аэропорт также перестанет быть ответственностью США после завершения операции по выводу войск и эвакуации, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Насколько я знаю, сейчас военные не охраняют комплекс посольства США в Кабуле, посольство работает на территории аэропорта в Кабуле», – приводит его слова РИА Новости.

«Когда миссия завершится и когда мы покинем аэропорт, он больше не будет зоной ответственности США», – добавил он.

Кирби уточнил, что турецкие военные оказывают содействие в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле, но не стал комментировать их роль в дальнейшем. Он также добавил, что последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации военных США, но если будет необходимость, гражданских также будут вывозить из Кабула.

Также Кирби рассказал, что число американских военных в аэропорту Кабула сократилось на 400 человек.

Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что «на сегодняшний день примерно 88 тыс. человек безопасно покинули Афганистан».