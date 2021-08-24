Загадка дня: что связывало МИД и торговца зеленью? haqqin.az из зала суда
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывших начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления МИД Салима Ализаде.
Как сообщает судебный корреспондент haqqin.az, на заседании в качестве свидетеля дал показания Алим Бабаев. Рассказав о себе, что он торгует зеленью на «Зеленом базаре», свидетель добавил, что его близкий друг Шамси открыл на его имя компанию: «Шамси был моим другом. В 2017 году он открыл на мое имя ООО Uğur 2017. Деньги я получил в Günay bank и отнес в Əmrah bank. Сумму не помню. Примерно 2000-3000 манатов. Шамси оформил на меня доверенность. Деньги я снял по этой доверенности. Из тех денег я не получил ни одного маната. Он был моим другом, и я сделал это по его просьбе. Деньги меня не интересовали».
Другой свидетель, Рахман Асланов, давая показания на суде в качестве понятого, заявил, что был вызван в МИД и из обвиняемых лиц знаком с Фархадом Моллазаде: «В кабинете Фархада Моллазаде был проведен обыск. Я засвидетельствовал деньги, изъятые из сейфа и из его кармана. Был составлен протокол. Я его подписал. Сумму точно не помню. Из его кармана было изъято примерно 2 тысячи долларов. Помню, как он тогда сказал, что испортился телефон его дочери, и он собирался отправить эти деньги ей.
Во время обыска из сейфа были изъяты около 10 тысяч манатов, документы и проекты квартиры».
Другой дававший показания на суде свидетель - автослесарь Эльгюн Исмаилов. Он заявил, что ни одного из обвиняемых не знает: «В то время я работал помощником мастера. Мастер Вюгар сказал, что будет открываться новый сервисный центр, и я в том центре буду смотреть за автомобилями. На мое имя были открыты два ООО. Но позже мастер скончался, и центр так и не открыли. И я ни о чем не знал».
Отвечая на вопросы сторон, свидетель заявил, что не был посвящен и в тему о проводимых Министерством иностранных дел тендерах.
Затем на суде выступил признанный пострадавшим представитель МИД.
Он заявил суду, что что обвиняемый Фархад Моллазаде возместил ущерб в размере 2 миллионов 300 тысяч манатов. Представитель МИД затребовал полного возмещения и остальной части ущерба – 228 432 манатов.
Судья Афган Гаджиев предложил, чтобы эта сумма была выплачена другим обвиняемым – Салимом Ализаде.
Судебный процесс продолжится 31 августа в 16:30.
Согласно обвинению, Ф.Моллазаде, находясь в сговоре с С.Ализаде и другими лицами, с целью приобретения для министерства подарков, канцелярских принадлежностей, сувениров и т.д. через различные фирмы, в целом присвоили 2 миллиона 543 тысячи 173 маната. Присвоение средств осуществлялось путем фиктивного объявления победителем тендеров.
Отметим, что обвиняемые лица были задержаны в результате операции, проведенной Службой госбезопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении указанных лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако через некоторое время она была изменена на домашний арест.