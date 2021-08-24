Как сообщает судебный корреспондент haqqin.az, на заседании в качестве свидетеля дал показания Алим Бабаев. Рассказав о себе, что он торгует зеленью на «Зеленом базаре», свидетель добавил, что его близкий друг Шамси открыл на его имя компанию: «Шамси был моим другом. В 2017 году он открыл на мое имя ООО Uğur 2017. Деньги я получил в Günay bank и отнес в Əmrah bank. Сумму не помню. Примерно 2000-3000 манатов. Шамси оформил на меня доверенность. Деньги я снял по этой доверенности. Из тех денег я не получил ни одного маната. Он был моим другом, и я сделал это по его просьбе. Деньги меня не интересовали».

Другой свидетель, Рахман Асланов, давая показания на суде в качестве понятого, заявил, что был вызван в МИД и из обвиняемых лиц знаком с Фархадом Моллазаде: «В кабинете Фархада Моллазаде был проведен обыск. Я засвидетельствовал деньги, изъятые из сейфа и из его кармана. Был составлен протокол. Я его подписал. Сумму точно не помню. Из его кармана было изъято примерно 2 тысячи долларов. Помню, как он тогда сказал, что испортился телефон его дочери, и он собирался отправить эти деньги ей.

Во время обыска из сейфа были изъяты около 10 тысяч манатов, документы и проекты квартиры».