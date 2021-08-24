Автомобили и инвалидные коляски: частный сектор не забывает об уязвимых группах населения

В Азербайджане частный сектор вносит свой вклад в дело оказания социальной поддержки уязвимым группам населения страны. Деятельность предпринимателей в этом направлении проявляется как в сфере обеспечения льготников квартирами, так и лиц из социально уязвимых групп – автомобилями и инвалидными колясками с электроприводом. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

В последние годы лицам с инвалидностью со стороны ОАО «Азермаш» и PAŞA Holdinq были предоставлены автомобили. Также PAŞA Holdinq в честь 76-й годовщины Победы во Второй Мировой войне преподнес в подарок автомобиль Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.

Вместе с тем, в продолжение мероприятий по поддержке лиц с инвалидностью, PAŞA Holdinq закупил и представил лицам указанной категории 10 единиц инвалидных колясок с электроприводом.

Все вышеотмеченное является успешным примером поддержки уязвимых групп в рамках социальной ответственности со стороны частного сектора.