Samsung сможет отключить телевизоры по всему миру

Согласно задумке разработчиков, при включении телевизор соединяется с сервером компании, после чего происходит проверка, не значится ли он как украденный. Если это так, срабатывает система блокировки, и все функции телевизора становятся недоступны, пишет Российская газета со ссылкой на Slashgear.

В Samsung полагают, что такой подход позволит снизить число краж телевизоров. TV Block будет работать по всему миру.

Аналогичная функция на протяжении многих лет доступна практически во всех смартфонах: украденный или потерянный аппарат можно удаленно отследить и заблокировать, а также стереть с него все данные, чтобы сделать использование невозможным.