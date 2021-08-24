Армянские военные напали со штык-ножом на пограничника Ширалиева

25 августа около 15:45 на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенного на проезжей части дороги Горис - Кафан, вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района, на военнослужащего Ширалиева Руслана Нариман оглу внезапно напали двое военнослужащих ВС Армении. В рукопашной борьбе они нанесли пограничнику ранение штык-ножом. Об этом haqqin.az сообщили в ГПС Азербайджана.

Увидев, что на помощь Ширалиеву идут другие пограничники, армянские военные скрылись в лесу, говорится в сообщении.

Р.Ширалиев был экстренно доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы, в настоящее время угрозы его жизни нет.

В ГПС заявили, что вся ответственность за инцидент лежит на армянской стороне, и предупредили, что на провокацию будет дан адекватный ответ.