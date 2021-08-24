Самир Абасов в Израиле: «Нефтчи» приехал сюда, не чтобы сдаться на милость сопернику»

Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов и футболист Харрамиз Суарес провели в Хайфе на стадионе «Самми Офер» пресс-конференцию, предваряющую завтрашний ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против «Маккаби» из Хайфы, передает корреспондент haqqin.az из Израиля.

«Честно говоря, очень плохо подходить к такой игре с такими большими потерями, - говорит главный тренер. – У нас не будет трех игроков основного состава. Мы увидели силу соперника в Баку. У «Маккаби» очень солидные качественные игроки. Думаю, что эта команда выше уровня Лиги конференций. У нее отличное нападение. Мы это почувствовали в первом матче. То, как израильтяне контролируют мяч. Три-четыре дня назад «Маккаби» играл в матче на Кубок. Главный тренер произвел несколько изменений, и было видно, как команда прибавила.

Но мы не приехали сюда, чтобы сдаться на милость сопернику. Приехали бороться. Это наш последний шанс. Хотим попасть в группу. Опять-таки понимаем, против кого будем играть. Однако если в Баку мы смогли забить три гола, будем надеяться, что и тут сможем поразить ворота соперника.

Мы подписали контракт с Никитой Рукавицой? Нет, это не так, но переговоры идут. И не только с ним, но и с другими форвардами. Откуда вы взяли информацию, что мы подписали с ним контракт? Мы пока его даже не видели. Ничего не скрываю. Переговоры ведем – и с ним, и с его агентом. Думаю, что в течение недели будет внесена ясность.

В первом тайме первой игры мы ожидали от себя большего. Не получилось. После перерыва заиграли и забили три мяча. Но сейчас у нас огромные проблемы с составом. Особенно скажется отсутствие Лаваля. Завтра нас ждет сложнейший матч. Все может быть. Наша цель – оказать достойное сопротивление и добиться хорошего результата.

Завтра нужно верно построить игру. Главное – не пропустить. В Баку соперник легко создавал голевые моменты. Завтра нужно помешать этому, быть очень внимательными.

После того, как стало известно, что у нас три потери, стали прокручивать в голове варианты, как их заменить. Если сможем нарушить баланс у соперника, то можем добиться удачного результата.

К завтрашней игре готова не только защита, но и вся команда. Я понимаю беспокойство о нашей игре в обороне. Но если есть ошибки в защитной линии, то это ошибки всей команды. Можно посмотреть, откуда эти ошибки берут начало.

Харрамиз сказал следующее:

«Нас ждет тяжелая игра, как и в Баку. Там в концовке упустили победу. Верим, что здесь сможем победить и пробиться в групповой этап.

Стараюсь исполнять установку тренера. На какую позицию меня бы ни поставили, постараюсь принести пользу».