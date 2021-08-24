ВОЗ признает: Найти истоки коронавируса становится невозможным

"Мы были выбраны членами независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая – с задачей понять происхождение вируса SARS-CoV-2. Наш доклад был опубликован в этом марте. Он должен был стать первым шагом в процессе, который застопорился", - отметили специалисты, их слова приводит Интерфакс.

"Расследование истоков SARS-CoV-2 находится в решающем пункте... что особенно важно: окно возможностей стремительно закрывается в том, что касается биологической, крайне важной возможности отследить людей и животных (с нужными образцами) в Китае и за его пределами", - указали специалисты.

По их словам, данные, собранные в ходе работы в китайском городе Ухань, который считается первым известным эпицентром пандемии, не подтверждают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки из лаборатории. Вместо работы над этой версией эксперты призвали искать самые ранние случаи COVID-19 – в Китае и вне его – при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания – до декабря 2019 года. Также сотрудники ВОЗ считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей. Однако в ВОЗ подчеркнули в этом контексте важность фактора времени.

"Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать (с вирусом) до декабря 2019 года, будут приносить все меньше результатов", - предупредили в ВОЗ.

Также они предположили, что многие фермы с дикими животными, которые могли быть интересными для расследования, уже могли закрыть, а животных – умертвить.