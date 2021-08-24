Турецкие военные уходят из Афганистана

В Минобороны напомнили, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года, выполняя возложенные задачи в рамках миссий ООН, НАТО и в соответствии с двусторонними соглашениями.

Турецкие военные, успешно выполнив возложенную на них миссию, возвращаются из Афганистана на родину. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Усилия турецких военных были направлены на обеспечение мира и стабильности в Афганистане. Вслед за заявлением США и НАТО о выводе войск из Афганистана, Турция заявляла, что «продолжит поддержку афганского народа до тех пор, пока сами афганцы будут желать этого». При этом подчеркивалось, что в случае формирования необходимых условий, турецкие военные могут продолжить миссию по обеспечению безопасности и управлению Международным аэропортом Кабула, которую выполняли последние шесть лет», - говорится в сообщении.

В Минобороны Турции заявили, что решение о выводе контингента принято на основе анализа ситуации и с учетом итогов переговоров и встреч по Афганистану.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что турецкие военные совместно с военными других стран предотвратили хаос последних дней и обеспечили безопасность в районе аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Указывается, что за последние недели из Афганистана эвакуировано 1129 граждан Турции.