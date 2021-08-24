Согласно сообщению военного ведомства, в последние дни армянская сторона с помощью местных медиаорганов и покровительствующих армянам зарубежных СМИ занимается распространением ложной информации о том, что азербайджанскими военнослужащими обстреливаются территории на границе с Нахчыванской АР, в частности населенного пункта Араздейен. Чтобы скрыть факты потерь в небоевых условиях, а в особенности случаи суицида в рядах армянской армии, миф о непобедимости которой развеяла 44-дневная Отечественная война и в которой сегодня царит полный хаос, распространяя ложную информацию, якобы полученную из различных источников, противник пытается сформировать негативное мнение об азербайджанской армии. В то же время с целью эскалации напряженности подвергаются обстрелу позиции азербайджанской армии.

"В направлении Араздейен - Садарак армяно-азербайджанской государственной границы враг совершает провокации в отношении как личного состава, так и вооружения и техники, регулярно прибегает к любым способам, дабы нанести нашим территориям экологический урон. Подобные провокации противника решительно пресекаются подразделениями нашей армии", - говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны сообщили, что азербайджанские военные стали свидетелями экологического террора, совершенного армянскими военными: "Во время съемок армяно-азербайджанской государственной границы в направлении Араздейен - Садарак мы стали свидетелями как обстрела позиций азербайджанской армии, так и экологического террора - армянские военные подожгли территорию между позициями и посевные площади. При этом огонь перекинулся на позиции, где дислоцируются армянские военные. Азербайджанская сторона создала условия для тушения пожара. Однако несколько дней назад при тушении пожаров армянская сторона обстреляла сотрудников МЧС Нахчыванской Автономной Республики, офицер пожарной охраны получил пулевое ранение".

"Враг, продолжающий дезинформировать свой народ и мировую общественность, распространяет ложь о том, что дорога Ереван-Араздейен - Кярки также была обстреляна. Во время съемок в районе Араздейен мы убедились, что дорога полностью в рабочем состоянии.

Во время съемок мы стали свидетелями того, как несколько человек в штатском прохаживались между позициями противной стороны. Если мы в нарушение режима прекращения огня первыми открываем огонь, то почему вражеские солдаты так вольготно перемещаются? Потому что армянской стороне хорошо известно, что азербайджанская армия никогда не открывает огонь по мирному населению. Поэтому армянское командование сознательно вовлекает своих переодетых в штатское военнослужащих в провокации на линии фронта.

Во время съемок мы также стали свидетелями того, что оперативная обстановка находится под полным контролем частей Отдельной общевойсковой армии, провокации армянских вандалов на границе с Нахчываном решительно предотвращаются и будут предотвращаться", - отмечается в сообщении военного ведомства Азербайджана.