Как питаться диабетикам, чтобы уберечься от коронавируса

COVID-19 обычно тяжело переносят пожилые люди и лица, страдающие соматическими болезнями. Диабетики также находятся в группе риска заражения коронавирусом, однако механизм воздействия вируса может меняться в зависимости от организма. Чтобы избежать заражения коронавирусом, такие пациенты прежде всего должны соблюдать рекомендуемые ежедневные меры профилактики.

В Азербайджанском институте пищевой безопасности haqqin.az рассказали, что негативное воздействие болезни можно свести к минимуму также путем укрепления иммунной системы, соблюдением соответствующей диеты.

У людей с диабетом иммунная система бывает слабой. Основные пути укрепления иммунной системы – это правильное питание, регулярные занятия спортом, полноценный отдых и нормальный режим сна. Диета также играет важную роль в лечении этих больных и помогает удерживать уровень сахара в норме. Человек, у которого сахарный диабет, должен соблюдать ряд правил в питании: держаться подальше от сахара и сладостей; употреблять в пищу преимущественно фрукты, нежели фруктовые соки; хлеб не из пшеничной муки, а из ржаной либо цельнозерновой хлеб; избегать рис и блюда из него; в составе консервированных фруктов и солений содержится избыточное количество натрия, что перегружает почки. Консервы должны быть полностью исключены из рациона питания; употреблять нежирное мясо, приготовленное на пару или испеченное в духовке, а не жареное; рекомендуется избегать несколько раз переработанную пищу.

Для укрепления иммунной системы диабетикам рекомендуется: пища, богатая витамином С, - цитрусовые, зеленый и красный перец, черника, киви, клубника, брокколи, петрушка, ананас, брюссельская капуста, цветная капуста, манго, горох, помидоры; пища, богатая витамином Е, - цельнозерновые изделия, грецкий орех и фундук в разрешенном по содержанию жиров количестве; пища, богатая Омега-3-жирными кислотами, – льняное и другие зерновые масла, жирные виды рыб, такие как тунец, лосось, скумбрия; пища, богатая цинком, – мясо индейки, бобовые, цельнозерновые; красные фрукты помогают синтезу инсулина у диабетиков II типа и очень важны для сбалансирования сахара в крови у диабетиков I типа; селен - встречается в цельнозерновых злаках, семенах подсолнуха; молоко и молочные продукты очень полезны, особенно для диабетиков II типа, активизируют желудочно-кишечный тракт; чай из-за содержания в нем большого количества антиоксидантов способствует регулированию сахара в крови; флавоноиды в большом количестве встречаются в черном и зеленом чае, в цитрусовых; грибы повышают выработку цитокина для борьбы с инфекциями в организме; обильное питье крайне важно для желудочно-кишечного тракта, а также против вирусных видов гриппа; куриный суп очень эффективен высоким содержанием протеина; такие продукты, как лук, чеснок, куркума, имбирь, способствуют регулированию сахара в крови, сбалансированию холестерина; привычка к перекусам – диабетикам вообще нельзя быть голодными, по возможности им нужно даже обзавестись привычкой к перекусам.