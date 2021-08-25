Талибы обратились к Турции за помощью

Представители движения «Талибан» обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом сообщило Reuters.

По сведениям агентства, талибы указали, что рассчитывают на техническое содействие со стороны Турции «только после вывода её воинского контингента из Афганистана, который участвовал в миссии НАТО».