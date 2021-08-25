Талибы обратились к Турции за помощью
Представители движения «Талибан» обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом сообщило Reuters.
По сведениям агентства, талибы указали, что рассчитывают на техническое содействие со стороны Турции «только после вывода её воинского контингента из Афганистана, который участвовал в миссии НАТО».
Источники Reuters в Анкаре подчеркнули, что «удовлетворить запрос талибов об оказании технической поддержки без защиты гражданского персонала в аэропорту Кабула вооруженными силами Турции будет сложно». «Это слишком рискованное дело», - отметили источники.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные могут «продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия». Но представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы справятся самостоятельно с обеспечением безопасности кабульского аэропорта после вывода всех иностранных войск к 31 августа.