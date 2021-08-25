Эрдоган прокомментировал заявления талибов

Анкара относится к заявлениям движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, с осторожным оптимизмом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам которого, все будет зависеть от действий талибов.

«Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане», - заверил турецкий президент, передает Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул при этом, что Турция как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.