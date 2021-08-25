Австрия не приняла предложение Лаврова посетить Крым

Австрия не собирается отправлять официальную делегацию в Крым. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Вене, сообщает Интерфакс.

Лаврова, который находится с визитом в Австрии, на пресс-конференции спросили, заинтересована ли Россия в посещении Крыма официальной делегацией из Австрии, а Шалленберга - нет ли у его ведомства таких планов ради оценки ситуации с правами человека на полуострове.

"Я был бы двумя руками "за". Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации, - сказал российский министр. - Я убежден, что желание у Австрии есть, но насколько Австрия будет готова нарушать европейскую солидарность, я не знаю".

"Не хочу тебя разочаровывать, Сергей, но в настоящий момент нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым", - сказал на это Шалленберг.

Затем Лавров заявил, что все же приглашает австрийского коллегу "и в Москву, и в другие наши города, в том числе в Крым". Приглашение посетить Москву Шалленберг принял, относительно Крыма - промолчал.