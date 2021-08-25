Раввины призвали Ватикан к ответу

Духовенство Израиля направило в Ватикан просьбу разъяснить высказывания Папы Римского Франциска о еврейских священных книгах, передает Reuters. Спорной им показалась фраза: «Тора не дает жизни».

Во время публичного выступления Папа, рассуждая о словах святого Павла о Торе в Новом Завете, произнес: «Однако закон (Тора) не дает жизни… Он не дает надежд… Стремящимся к жизни нужно искать обетования и его проявления во Христе», пишет «Коммерсантъ».

Через день раввин Рассон Аруси, глава комиссии главного раввината Израиля по диалогу со Святым престолом, направил в Рим письмо с просьбой о разъяснении. По его мнению, слова Франциска могут намекать на то, что иудейские законы изжили себя.

Представители Ватикана сообщили Reuters, что изучают письмо и размышляют над возможным ответом.