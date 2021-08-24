Посол России считает, что «альтернативы талибам нет», а «Панджшер очень маленький»

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» российский дипломат заявил, что «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».

По мнению Жирнова, антиталибская оппозиция не пользуется поддержкой у афганцев. При этом талибы «открыты» к участию России «в экономике, включая освоение недр», заинтересованы в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии», передает ТАСС.

Российский посол считает, что талибы не стремятся разбираться с ситуацией в Панджшере силовым путем: «Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, думаю, им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький».

Как заявил Жирнов, если верить «сигналу», который талибы передали через российского посла, они «будут мягонько дожимать Панджшер, чтобы его лидеры осознавали бесперспективность вооруженной борьбы, не столько борьбы, сколько вылазок». «Это максимум, что они оттуда могут сделать», – сказал российский посол.

Далее Жирнов назвал первые шаги талибов в отношении шиитов обнадеживающими, отметив, что в ходе шествий в день Ашуры талибы даже защищали шиитов от покушений: «19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял», – передает РИА Новости.

Посол считает отношение талибов к шиитам «лакмусовой бумажкой». По его словам, талибы смогли «защитить в этот раз шиитов от возможных нападений со стороны «Исламского государства».