Выросшая в Афганистане министр Канады назвала талибов братьями
Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф назвала представителей движения «Талибан» братьями, передает ТАСС.
Согласно информации, Монсеф родилась в Иране, а выросла в Афганистане. «Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями — талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушение инфраструктуры, в том числе исторических зданий», — сказала канадский министр.
Позже Монсеф объяснила свои слова «культурным ориентиром».