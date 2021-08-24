Экологическая катастрофа у берегов Сирии: тонны нефти попали в море

Возле побережья Сирии образовалось нефтяное пятно площадью более 25 кв. км.

NEWSru.co.il пишет, что утечка, по всей видимости, произошла на электростанции или нефтеперерабатывающем предприятии в Баниасе. Пятно достигло пляжей города Джабле, который находится приблизительно в 20 км от Баниаса.

Глава рабочего комитета электрической компании района города Тартус Дауд Дарвиш сообщил, что трещины были обнаружены в хранилище, в котором находилось 15 тысяч тонн горючего.