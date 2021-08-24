Лучевая атака на американских политиков и дипломатов гостеррор?
Как уже сообщал накануне haqqin.az, график большого тура вице-президента США Камалы Харрис по Юго-Восточной Азии был смещен на несколько часов из-за возможной опасности для ее здоровья. Журналисты заметили длительную задержку ее полета из Сингапура в Ханой и попытались узнать причины. Тут-то и выяснилось, что у Белого дома были основания опасаться за здоровье вице-президента: два американских дипломата были эвакуированы из Вьетнама на родину из-за «возможных аномальных инцидентов со здоровьем». Другое объяснение звучало как «акустические инциденты».
После оценки степени угрозы Камала Харрис таки прилетела во Вьетнам. А мир опять стал свидетелем растерянности самой могущественной страны перед непонятным явлением.
Впервые с неприятными симптомами столкнулись американские дипломаты на Кубе, откуда и название – «гаванский синдром». Некоторые из них ощущали пронзительный свист в ушах, испытывали головокружение, тошноту и сильные головные боли. Обычно таковы признаки сотрясения головного мозга, но никаких травм, которые бы могли пояснить самочувствие дипломатов, не было. Когда счет тех, кто стал жертвой «гаванского синдрома», пошел на десятки людей, включая сотрудников канадского посольства на Кубе, стало ясно, что ни о каком случайном стечении симптомов речь не идет.
Со временем подобные эпизоды были зафиксированы в других странах. В 2018 году на проблемы со здоровьем пожаловались двенадцать сотрудников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу.
В США была сформирована группа специалистов из представителей различных областей науки во главе с профессором Стэнфордского университета Дэвидом Релманом, изучавшая это явление. Их вывод сводится к тому, что скорее всего речь идет о воздействии на людей высокочастотным излучением.
Ничего более определенного сказано не было, исследование продолжается, и очевидна его высокая политическая чувствительность. Ведь если станет возможным доказать, что за целенаправленным облучением американских дипломатов и их союзников стоит какая-то иностранная держава, грандиозного скандала не избежать: налицо государственный терроризм. Например, о подобном случае, который произошел с ним в 2017 году в Москве, рассказывал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, вот вам «русский след», да и Куба укладывается туда же. А случай в Гуанчжоу – китайский.
Новые случаи продолжают происходить, и теперь их фиксируют в Европе: в июле СМИ писали о «гаванском синдроме» в американском посольстве в Вене, а в августе – у американских дипломатов в Германии. Нынче вот всплыл Вьетнам, причем в привязке ко второму лицу в американской властной иерархии.
Вице-президенту Соединенных Штатов вообще не очень везет. Камала Харрис оставалась в тени Джо Байдена первые полгода после прихода в Белый дом. Ее недельный визит в Юго-восточную Азию должен был исправить ситуацию и привлечь к ней внимание: как-никак первый зарубежный вояж второго лица в государстве.
Учитывая наполовину индийское происхождение Харрис, можно было рассчитывать на успех и большой резонанс. Но случился кабульский кризис, и на его фоне ее зарубежное турне совсем потерялось. Теперь интерес к нему возник, однако тоже в весьма своеобразном контексте неспособности США обеспечить безопасность собственным сотрудникам за рубежом, что резонирует с афганским провалом.
В определенном смысле, сейчас вся американская внешняя политика проходит проверку «гаванским синдромом»: есть ли у США силы и воля обезопасить себя и союзников? Пока нынешняя администрация с ним не очень справляется, но тем сильнее будет стараться это сделать. И это стремление будет в значительной степени определять картину мира во время нахождения у власти Байдена и Харрис.