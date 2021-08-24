Леонид Швец, автор haqqin.az 01:41

Как уже сообщал накануне haqqin.az, график большого тура вице-президента США Камалы Харрис по Юго-Восточной Азии был смещен на несколько часов из-за возможной опасности для ее здоровья. Журналисты заметили длительную задержку ее полета из Сингапура в Ханой и попытались узнать причины. Тут-то и выяснилось, что у Белого дома были основания опасаться за здоровье вице-президента: два американских дипломата были эвакуированы из Вьетнама на родину из-за «возможных аномальных инцидентов со здоровьем». Другое объяснение звучало как «акустические инциденты».

После оценки степени угрозы Камала Харрис таки прилетела во Вьетнам. А мир опять стал свидетелем растерянности самой могущественной страны перед непонятным явлением. Впервые с неприятными симптомами столкнулись американские дипломаты на Кубе, откуда и название – «гаванский синдром». Некоторые из них ощущали пронзительный свист в ушах, испытывали головокружение, тошноту и сильные головные боли. Обычно таковы признаки сотрясения головного мозга, но никаких травм, которые бы могли пояснить самочувствие дипломатов, не было. Когда счет тех, кто стал жертвой «гаванского синдрома», пошел на десятки людей, включая сотрудников канадского посольства на Кубе, стало ясно, что ни о каком случайном стечении симптомов речь не идет. Со временем подобные эпизоды были зафиксированы в других странах. В 2018 году на проблемы со здоровьем пожаловались двенадцать сотрудников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу. В США была сформирована группа специалистов из представителей различных областей науки во главе с профессором Стэнфордского университета Дэвидом Релманом, изучавшая это явление. Их вывод сводится к тому, что скорее всего речь идет о воздействии на людей высокочастотным излучением.