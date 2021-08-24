Есть шанс, что пандемия пойдет на спад наше поле зрения
Очередной еженедельный доклад Всемирной организации здравоохранения о глобальной ситуации с пандемией коронавируса дает осторожную надежду, что инфекция, бушующая на планете уже полтора с лишним года, понемногу успокаивается.
На минувшей неделе, сообщается, зафиксировано 4,5 миллиона новых случаев заболевания и 68 тысяч смертей от Covid-19. Это приблизительно соответствует цифрам прошлой недели – 4,5 миллиона и 66 тысяч погибших. Выравнивание показателей может означать, что после вспышки заболеваний в июне, вызванной распространением штамма "дельта", обладающим повышенной заразностью, ситуация стабилизируется, а там, глядишь, и пойдет на спад.
Всего в мире, по официальным данным, переболело уже больше 211 миллионов человек, умерло 4,4 миллиона.
Наибольший рост заболеваемости на минувшей неделе показали Соединенные Штаты – больше одного миллиона случаев, что на 15% больше, чем неделей раньше. За США следуют Иран, Индия, Бразилия и Великобритания, но лишь про последних можно с уверенностью говорить о точности данных. Американцы и британцы проводят повсеместное тестирование, чего нельзя сказать о других упомянутых странах.
Точны в своих цифрах австралийцы и новозеландцы, и они бьют тревогу: у них заболеваемость растет. Правда, при этом нужно помнить, что общие цифры тут не сравнить с тем, что творилось и творится в других частях света. За все время пандемии в Австралии погибли меньше тысячи человек, а в Новой Зеландии – 26 человек. В среду в островной стране зафиксировали 62 новых случая, и для них это чрезвычайное событие.
В своих рекомендациях ВОЗ не предлагает ничего нового: следует продолжать проводить массовую вакцинацию населения и не спешить снимать ограничительные меры, а если и снимать, то постепенно. Пока это самый действенный метод предотвращать вспышки заболеваемости, которые создают большие проблемы национальным структурам здравоохранения и затрудняют меры по спасению людей.