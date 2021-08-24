Очередной еженедельный доклад Всемирной организации здравоохранения о глобальной ситуации с пандемией коронавируса дает осторожную надежду, что инфекция, бушующая на планете уже полтора с лишним года, понемногу успокаивается.

На минувшей неделе, сообщается, зафиксировано 4,5 миллиона новых случаев заболевания и 68 тысяч смертей от Covid-19. Это приблизительно соответствует цифрам прошлой недели – 4,5 миллиона и 66 тысяч погибших. Выравнивание показателей может означать, что после вспышки заболеваний в июне, вызванной распространением штамма "дельта", обладающим повышенной заразностью, ситуация стабилизируется, а там, глядишь, и пойдет на спад.

Всего в мире, по официальным данным, переболело уже больше 211 миллионов человек, умерло 4,4 миллиона.