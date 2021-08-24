Президент США получил секретный доклад о коронавирусе

Псаки заявила, что Белый дом пока не будет комментировать содержание представленного Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса, так как в настоящий момент его рассекреченная версия еще находится на стадии подготовки, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден получил секретный доклад и сопутствующий брифинг разведки о происхождении коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Разведсообщество... работает над рассекреченной версией, в которой будет суммироваться содержание доклада", - сообщила Псаки, добавив, что у нее "нет конкретных сроков, когда она будет представлена, но над ее подготовкой оперативно работают".

Пресс-секретарь Белого дома отказалась раскрыть какую-либо информацию о выводах, содержащихся в докладе.

Псаки был задан вопрос, может ли возникнуть ситуация, при которой Байден прекратит попытки выяснить происхождение коронавируса и ограничится имеющимися в документе данными, если окажется, что в нем не содержится никаких однозначных выводов. "Я могу заверить вас, что президент хочет установить истинные причины COVID-19, из-за которого, как вы отметили, умерли сотни тысяч американцев", - ответила она.

Во вторник The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей сообщила, что разведывательные службы США передали свой доклад Байдену, но так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус создан в лаборатории или же возник естественным путем. По данным этих источников, в документе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода.